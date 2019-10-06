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Конспект урока по математике 5 класс по фгос виленкин плоскость прямая луч – Конспект урока “Плоскость. Прямая. Луч” 5 класс скачать

Рразработка урока по математике в 5 классе на тему Плоскость.Прямая .Луч

Технологическая карта урока

познакомить учащихся с геометрическими фигурами: плоскость, прямая, луч; научить распознавать на рисунках эти фигуры, а в окружающем мире – объекты, для которых плоскость, прямая, луч являются моделями.

личностные – проявлять интерес к изучению темы и желание применять приобретенные знания и умения

метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни.

Задачи урока

образовательные: продолжить работу по формированию у учащихся пространственного воображения; научить различать простые геометрические фигуры

развивающие: создать условия для развития учебно-познавательной деятельности; вести работу по развитию математической речи, логического мышления, умения анализировать, делать выводы;

воспитательные: содействовать формированию положительного отношения к урокам, понимания необходимости знаний; показать практическую значимость математики при решении задач из повседневной жизни; воспитывать культуру поведения учащихся во время работы.

Планируемые результаты

Учащийся научится распознавать на чертежах геометрические фигуры: плоскость, прямая, луч

Основные понятия

Плоскость, прямая, свойство прямой, луч

Формы организации образовательного пространства на уроке

Фронтальная и индивидуальная работы; работа с учебником.

Средства обучения

Учебник, письменные принадлежности, презентация, компьютер, интерактивная доска, листы самоконтроля; ресурсы сети Интернет: http://school-collection.edu.ru; http://www.mathvaz.ru

Методическое пособие по математике 5 класс/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/ ФГОС /Алгоритм успеха/

Используемые технологии

Здоровьесберегающая, информационно-коммуникационная, технология сотрудничества

Базовый учебник

Учебник 5 класс /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир /М.: Вентана-Граф, 2012

План - конспект урока

продолжительность

Деятельность учителя

Деятельность

учащихся

Методы, приёмы,

средства обучения

Формируемые УУД

1. Организационный,

1 мин

Приветствует учащихся, оценивает их готовность к учебной деятельности, мобилизирует внимание.

Создать благоприятный психологический настрой на работу.

Приветствие, проверка подготовленности к учебному занятию, организация внимания детей.

«Ребята, проверьте пожалуйста, все ли у вас готово к уроку?» Выполняют необходимые действия, демонстрируют готовность для работы.

Словесный

Регулятивные: прогнозирование своей деятельности;

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками

Личностные: умение выделять нравственный аспект поведения; самоопределение

2. Мотивация учебной деятельности,

1 мин

- Предлагает послушать строки из стихотворения С. Маршака. Пусть каждый день

и каждый час

Вам новое добудет.

Пусть добрым будет ум у вас

и сердце добрым будет.

- Как вы понимаете эти строки?

- Ребята, я желаю вам успешной работы на уроке и думаю, что мы все с вами справимся с заданиями

Слушают, объясняют смысл прочитанного четверостишия; смотрят на доску, определяют смысл предстоящего поиска, излагают свои мысли.

Метод стимулирования положительной самооценки

Познавательные: умение извлекать информацию, обобщать, делать выводы.

Коммуникативные: умение слушать, анализировать, излагать свои мысли в устной форме и понимать речь других;

Личностные: умение проявлять познавательную инициативу

3. Актуализация

знаний,

7 мин

- Предлагает решить устно примеры поочередно и вписать правильность ответов в листы самоконтроля в дневнике достижений

- Предлагает решить задачу:

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113925/?interface=pupil&class=47&subject=16

- ставит проблему

-Актуализируют необходимые установки;

-выполняют задания и вписывают результаты в листы самоконтроля;

-проводят подсчёт баллов за устную работу

- анализируют, отвечают на вопросы учителя, предлагают способы решения проблемы

Фронтальный опрос с элементами тестирования с применением листа самоконтроля

(приложение № 1)

(слайды №2-5) из презентации «Устный счет. Арифметические действия»

Частично поисковая, исследовательская деятельность;

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; строит свои высказывания, формулирует вывод на основе анализа

Регулятивные: выделение и осознание того, что уже пройдено, фиксация индивидуального затруднения, пути решения проблемы; удерживать цель деятельности до получения ее результата; планировать решение учебной задачи; корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения;

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, аргументация; формирование умений совместно с другими детьми оценивать способы решения и делать выводы; находить решение задачи и оценивать полученные результаты.

Личностные: применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику.

4. Изучение нового материала, 10 мин

- Как вы думаете, какую тему мы сегодня с вами будем изучать?

- Организует высказывания, предположения учащихся в отношении того, что и как исследовать;

-подводит к тому, что плоскость бесконечна

- Предлагает начертить прямую через одну точку, две точки, три точки, 4 точки и сделать вывод

-вызывает к интерактивной доске учеников, чтобы продемонстрировать получившееся изображение

- дает понятие луча;

отрабатывается взаимное расположение изучаемых

фигур: пересекаются (не пересекаются) две прямые, прямая и луч, луч и отрезок, отрезок

и прямая; точка принадлежит (не принадлежит) прямой, лучу, отрезку.

- находят в окружающих предметах плоскость

-свободно обмениваются мнениями, делают выводы

- в тетрадях чертят прямую, проходящую через две точки, 3 точки, 4 точки делают самостоятельные выводы

- Смотрят, выполняют задания , оценивают, делают выводы

Частично поисковая, исследовательская деятельность;

Презентация «Дм 3 Плоскость. Прямая. Луч»

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; анализ объектов;

Регулятивные: формирование умений ставить личные цели деятельности, оценивать полученные результаты; делать выводы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Личностные: проявление внимания, интереса, желания больше узнать

Коммуникативные: умение слушать, анализировать, излагать свои мысли в устной форме согласно речевому этикету и понимать речь других;

5. Физминутка,

2 мин

Даёт рекомендации по выполнению. Ведёт счёт.

Выполняют

гимнастику

Здоровьесберегающие

Коммуникативные: умение работать по заданию

Личностные: формирование ЗОЖ

6. Первичное закрепление изученного материала

6 мин

Выявление пробелов первичного осмысления изученного материала, коррекция выявленных пробелов, обеспечение закрепления в памяти детей знаний и способов действий, которые им необходимы для самостоятельной работы по новому материалу.

-организует работу с учебником: предлагает устно ответить на вопросы на стр. 29

- решение №85 в тетрадях; к интерактивной доске вызывается 1 ученик

- №87, 88, 89 решают всем классом устно

- №90,91 – работа в парах

- Отвечают на вопросы

- Выполняют задания;

- учащиеся, которые справились с заданием, записывают своё решение на доске - записывают решение в тетрадь, советуются с соседом по парте

- результаты решения записывают в листы самоконтроля

Фронтальная работа с классом

Индивидуальная

работа

Работа в парах

Познавательные: рефлексия способов и условий действия.

Анализ и синтез объектов.

Коммуникативные: сотрудничество в поиске и сборе информации; умение точно и грамотно выражать свои мысли; выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принятие коллективного решения.

Регулятивные:

7. Закрепление (обеспечение осознанности формируемых знаний и умений), 5 мин

Самостоятельная работа

(по вариантам) с самопроверкой

Выполняют работу;

Сверяются с ответами на доске, выставляют баллы в дневнике достижений в листах самоконтроля

Индивидуальная

самостоятельная

работа

Познавательные: рефлексия способов и условий действия.

Анализ и синтез объектов.

Регулятивные: контроль, коррекция, выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

саморегуляция.

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, аргументация; формирование умений совместно с другими детьми оценивать способы решения и делать выводы; находить решение задачи и оценивать полученные результаты.

8. Рефлексия

2 мин

- Дать качественную оценку работы класса и отдельных обучаемых

Какая была сегодня тема урока?

Какую цель ставили?

Достигли цели?

Расскажите по схеме, чему научились на уроке:

я – знаю

я – запомнил

я – смог

И поставьте себе смайлик – один из 4

Учащиеся отвечают

Фронтальная работа с классом

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, аргументация

Личностные: умение оценить свои знания и возможности

9. Домашнее задание,

1 мин

Завершается урок.

Он пошёл ребятам впрок?

Постарались все понять?

Учились тайны открывать?

Ответы полные давали?

На уроке не зевали?»

Учитель предлагает дозированное домашнее задание

§4, вопросы, №86, 89, 106, доп.111

Учащиеся записывают в дневники домашнее

задание

Личностные: формирование самооценки на основе критерия успешности учебной деятельности

Приложение № 1

Лист самоконтроля

за задание

Тест

1 слайд

5

2 слайд

5

3 слайд

8

4 слайд

5

Задача № 85

1

Задача №87

1

Задача №88

1

Задача №89

1

Задача №90

1

Задача №91

1

Самостоятельная работа

Задание 1

1

Задание 2

1

Задание 3

1

Суммарный балл за работу

Критерии оценок: 27-32б-«5»; 20-26б- «4»; 16-19б – «3»; меньше 16 б- «2»

Приложение № 2

Всё отлично! Было трудно, Старался, Было скучно…

но я разобрался. но многое не понятно.

Приложение 3

Самостоятельная работа

«Геометрические фигуры»

Вариант 1

Выполните действия: . На отрезке АВ отмечены точки С и D. Запишите все отрезки с концами в точках А, В, С и D.

Измерьте стороны пятиугольника, изображенного на рисунке. Запишите результаты измерений.

Самостоятельная работа

«Геометрические фигуры»

Вариант 2

Выполните действия: . На отрезке АВ отмечены точки С и D. Запишите все отрезки с концами в точках А, В, С и D.

Измерьте стороны пятиугольника, изображенного на рисунке. Запишите результаты измерений.

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Конспект урока по математике в 5 классе на тему "ПЛоскость. Прямая. Луч"

ПЛОСКОСТЬ. ПРЯМАЯ. ЛУЧ

Тип урока: закрепление новых знаний и способов действий.

Технология проведения

Деятельность учителя

Задания для учащихся,

выполнение которых приведет к достижению

запланированных результатов

Деятельность учеников

Планируемые результаты

предметные

универсальные учебные действия (УУД)

I. Мотивация к учебной деятельности.

Создает условия для возникнове­ния у учеников внутренней потребности во включении в учебную дея­тельность

Работа с учебником: с. 18-19,

№ 89 (4м65см; 9дм7см, 7м40см,2км 50м),

93 –устно(50,28,30,100).

На каждом этапе оцените свой ответ

5 выполнил все правильно и самостоятельно

4 выполнил самостоятельно, но допустил небольшие недочеты

3 допустил много ошибок, но выполнил задание с помощью соседа, учителя

2 не понял, не выполнил задание

Переводят одни единицы изме­рения в другие. Восполняют арифметичес­кие действия

Уметь выпол­нять устные вычисления, работать с учебником, переводить одни единицы измерения дли­ны в другие

Коммуникативные: уметь совместно договариваться о правилах поведения и общения, следовать им; оформлять свои мысли в устной форме

II. Актуализации и фик­сирование индивиду­ального затруднения в пробном действии; выявление места и при­чины затруднения.

Организует фик­сирование инди­видуального затруднения, выявление мес­та и причины затруднения во внешней речи, обобщение акту­ализированных знаний

- Как вы думаете, через какое минимальное количество точек можно провести прямую? Обоснуйте свои выводы с по­мощью чертежа.

- Сколько прямых можно провести че­рез одну точку? Обоснуйте свои выводы

с помощью чертежа.

1.Начертите прямую АВ.

- Начертите прямую CD, которая пересекает прямую АВ.

- Прямые АВ и CD имеют общую точку.

Обозначим ее буквой М. Эта общая точ­ка называется точкой пересечения пря­мых АВ и CD. Можно прочитать данное

обозначение и по-другому: прямые АВ

и CD пересекаются в точке М. (ЗНАК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ)

Выполняют чер­тежи, делают вы­воды.

Выполняют чер­тежи по алго­ритму

Уметь обосно­вывать свое предположение с помощью чертежа, поль­зоваться чер­тежными инст­рументами

Познавательные: уметь ориентироваться в своей системе знаний (отличать новое от уже известного с помощью учителя, преоб­разовывать информацию из одной формы в другую). Коммуникативные: уметь слушать и понимать речь других, оформлять мысли в устной и письменной форме.

Регулятивные: уметь про­говаривать последователь­ность действий на уроке, высказывать свое предпо­ложение

III. Реализация постро­енного проекта и пер­вичное закрепление с проговариванием во внешней речи.

Организует реа­лизацию постро­енного проекта в соответствии с планом, подво­дящий диалог, фиксирование нового знания в речи и знаках

Работа в группе у доски и в тетрадях : с. 17-18, № 78,

Математический диктант.

1. Начертите прямую и отметьте 3 точки,

не лежащие на ней, и 4 точки, лежащие

на ней. Обозначьте точки буквами. Запишите буквенными обозначениями, сколь­ко у вас получилось отрезков.

2. Треугольник ABC пересечен двумя

прямыми АД и EF, причем АД пересекает EF в точке О. Сколько на чертеже

получилось: четырехугольников (3), отрез­ков (15), лучей с началом в точке О (4), треугольников (5)?

- Поменяйтесь тетрадями и выполните проверку

Под руковод­ством учителя выполняют со­ставленный план действий. Отвечают на во­просы учителя. Фиксируют но­вое знание в речи и знаках

Уметь опреде­лять взаимное расположение прямых, лучей и отрезков

Познавательные: уметь добывать новые знания (находить ответы на вопро­сы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, получен­ную на уроке). Коммуникативные: уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и понимать речь других, работать в группе

IV. Рефлексия учебной деятельности на уроке.

Организует фик­сирование нового содержания, ре­флексию, само­оценку учебной деятельности

- Расскажите, чему вы научились

на уроке.

Домашнее задание: п. 3, с. 16, № 99,

103,107

Отвечают на во­просы учителя.

Осуществляют самооценку.

Записывают до­машнее задание

Регулятивные: уметь оце­нивать правильность выпол­нения действия на уровне адекватной ретроспектив­ной оценки.

Личностные: уметь осу­ществлять самооценку на основе критерия успеш­ности учебной деятельности

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План-конспект урока математики в 5 классе по теме "Плоскость.Прямая.Луч"

ООО «Столичный учебный центр».

План-конспект урока

по математике

в 5 классе в муниципального автономного общеобразовательного учреждения « Акбашевская основная общеобразовательная школа имени кавалера ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича Кучукбаева»

на тему «Плоскость .Прямая .Луч»

Разработал: Тагирова Лилия Мухаматзакировна

ФИО

слушатель курсов профессиональной переподготовки «Математика:теория и методика преподавания в образовательной организации»

Проверил: _Мурзыева Альфина Назимовна

ФИО руководителя практики

Акбаш ,20018

Тема урока. Плоскость. Прямая. Луч

Дата проведения.12.09.2018

Тип урока. Открытие новых знаний

Технология урока. Технология критического мышления

Цель урока

.Создать условия для вывода определений геометрических фигур: плоскость, прямая, луч; для формирования умений находить прямую и луч на чертеже, читать и чертить их.

Задачи.

- продолжить работу по формированию у учащихся пространственного воображения; научить различать простые геометрические фигуры.

- вести работу по развитию математической речи, логического мышления, умения анализировать, делать выводы;

-содействовать формированию положительного отношения к урокам, понимания необходимости знаний; показать практическую значимость математики при решении задач из повседневной жизни; воспитывать культуру поведения учащихся во время работы.

Планируемые образовательные результаты.

Обучающиеся научатся распознавать на чертежах геометрические фигуры: плоскость, прямая, луч; научатся читать и чертить .

УДД:

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию.

Метапредметные:

Познавательные: анализировать , сравнивать , классифицировать и обобщать факты, строить логически обоснованное рассуждение, использовать доказательную математическую речь

Регулятивные : умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач , проверка по визуальному чертежу, умение корректировать свои действия, основы самоконтроля.

Коммуникативные: самостоятельно организовывать взаимодействие в группе , отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

Основные термины, понятия: плоскость, прямая, луч.

Оборудование : учебник , классная доска, компьютер, мультимедийный проектор.

План урока:

Организационный момент(5мин)

- мотивация;

- целепологание.

Актуализация опорных знаний, подготовка к изучению нового материала(5 мин). Изучение нового материала(10мин).

- первичная проверка усвоения нового материала

-физкультминутка (1 мин).

Решение учебных задач

-выполнение упражнений(12 мин)

- контроль знаний(7 мин)

Рефлексия(3 мин). Итог урока.(2 мин) Список использованной литературы:

Н.Я.Виленкин, В .И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Швардцвурд Математика , 5 класс ; Мнемозина, М.2015 Ю.А.Глазков, В.И.Ахременкова, М.Я.Гаишвили КИМ математика, 5 класс; «Экзамен», М.2015. Л.П.Попова, поурочные разработки по математике, 5 класс, «ВАКО», М, 2011

Ход урока:

Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность

обучающихся

время

Результат выполнения

(предпологаемый)

I.Организационный момент.

Добрый день, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке, где вы узнаете много нового и интересного. Сегодня у нас в гостях учителя нашей школы.

Девиз нашего урока:

Слушать и слышать,

Смотреть и видеть,

Думать и рассуждать

Приветствуют учителя.

Концентрация внимания, воли, положительный настрой на работу.

1

Мотивация к учебной деятельности:

Организует работу учащихся, помогает с формулировкой темы и цели урока.

Вопрос : почему исключили пример №

Устная работа с выходом на тему урока.

Совместно с учителем формулируют тему урока и записывают в тетрадях

4

Вывод : сегодня на уроке изучаем геометрические фигуры - плоскость

-прямая

-луч

II. Актуализация опорных знаний.

Подготовка к изучению нового материала (Стадия «Вызов»)

Прием верные –неверные утверждения

Задает вопросы

Верите ли вы что:

1.Луч имеет и начало и конец?

2.Прямая не имеет концов?

3.Через любые две точки проходит единственная прямая?

4. Точка лежащая на прямой делит прямую на две части?

5.Плоскость имеет края?

6. Если две прямые имеют одну общую точку , то они пересекаются?

Отвечают на вопросы

Да или Нет

5

1-да

2-да

3-нет

4-нет

5-да

III.Изучение нового материала (Стадия «Осмысление»)

прием INSERT, напоминает инструктаж по заполнению таблицы.

Слушает выводы обучающихся, отвечает на вопросы

Первичная проверка усвоения новых знаний (слайд 8,9)

«v» - известная информация.

«+» - новая информация.

«?» - непонятная информация.

« -» - информация, идущая в разрез с имеющимися представлениями и знаниями.

2.Обсуждение текста в парах и заполнение таблицы.(стр16-17 учебника)

«галочка»

_

Знак «минус»

+

Знак «плюс»

?

«вопр.

Знак»

10

Обучающиеся заполняют таблицу ,

в парах знакомят друг- друга с итогом своей работы

физкульминутка

Раз – подняться на носки и улыбнуться.

Два – согнуться, разогнуться.

Три – в ладоши три хлопка,

Головою три кивка.

На четыре – руки шире.

Пять – руками помахать.

Шесть – за парту тихо сесть.

1

Решение учебных задач (закрепление пройденного материала,

.Организует пары и работу в них. Индивидуально работает с той парой у которого возникли затруднения.

Первая пара,№75, стр 17

Вторая пара, №77

Третья пара, №76

Четвертая пара, № 79, стр 18

Один обучающийся из пары выполняет работу у доски.

12

Контроль знаний, обратная связь.

По желанию можно выполнить часть 1 или часть 2, выполняем на листах и сдаем учителю.

Выполняют задания КИМ , тест №2, по вариантам

7

Рефлексия.

1. Оцените свою работу.

Оценивают работу в баллах.

10б. – все понял(«5»).

8б. – все понял, но затрудняюсь в решении задач(«4»).

6б. – понял не все(«3»).

4б. – ничего не понял(нужна помощь)

Ответьте на вопрос: мне было трудно ,,,,,,

3

Итог урока и домашнее

задание.

Комментирует домашнее задание

Записывают домашнее задание

№100, №101 стр 20

Творческое задание: составить синквейн к понятиям.

2

Самоанализ урока.

Урок « Плоскость.Прямая.Луч.» является 8 уроком в теме «Натуральные числа и шкалы», урок проходит после темы «Отрезок.Длина отрезка.Треугольник».

Тип урока – урок изучения нового материала . Урок проводится в классе со средними математическими способностями.

В основе нового стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность учащихся. Для включения учащихся в активную познавательную деятельность как нельзя лучше подходит технология развития критического мышления через чтение и письмо.

Урок направлен на развитие личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД.

На первом этапе урока идет концентрация внимания, происходит положительный настрой на урок.. Дети сами формулируют тему урока, при этом проверяется умения устного счета, происходит развитие регулятивных и коммуникативных учебных действий

На стадии вызова используется методический прием «Верно - не верно», дети работают самостоятельно, учащиеся выдвигают версии, формулируют собственные мысли, учатся слушать товарищей, высказывать свою точку зрения. Развивается интерес к предмету, возникают желания к приобретению новых знаний.

На стадии осмысления используется прием INSERT. Этот прием учит работать с информацией, развивает умение выделять главное, умения сравнивать. Развиваются умения представлять информацию в виде таблиц. Учитель выступает в роли координатора, он направляет работу учащихся, помогает слабым учащимся в выполнении заданий.

Обсуждение в парах помогает развивать умения делового сотрудничества, сравнивать различные точки зрения, считаться с мнением других.

Первичная проверка усвоения новых знаний (слайд 8,9)происходит на этапе изучения нового материала, это позволяет увидеть проблемные моменты усвоения нового матриала.

При решении практических задач обучающиеся работают в парах, один из которых объясняет решение задания у доски . Дети учатся перерабатывать полученную информацию, делать самостоятельно выводы о проделанной работе. Идет развитие личностных УУД, в частности творческое отношение к процессу выбора и выполнению заданий. Формируются умения выполнять учебные действия в соответствии с планом работы.

На уроке выполняются задания по КИМ, но работу оценивает учитель. Учитель организует индивидуальную работу при решении учебных задачю.

На стадии рефлексии продолжается развитие познавательных умений, умений давать оценку действий, оценивать результат. 30% учащихся все поняли, 40% все поняли, но затрудняются в решении, Остальные материал поняли, но не все.

При подведении итогов урока и сообщении домашнего задания идет развитие таких познавательных умений, как находить ответы на поставленные вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. На последующих уроках пройдет закрепление материала с использованием технологии критического мышления.

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Разработка урока в 5 классе по теме: "Плоскость. Прямая. Луч." Ф.И.О. учителя Хадыкина Наталья Борисовна Должность, категория Учитель математики Место работы Государственное общеобразовательное учреждение с.Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области Предмет Математика Класс 5 Тема урока, место в изучаемой теме, разделе «Плоскость, прямая, луч» (Урок из раздела «Натуральные числа», 10 урок из раздела) Тип урока Урок изучения нового материала Цели урока предметные – познакомить учащихся с геометрическими фигурами: плоскость, прямая, луч; научить распознавать на рисунках эти фигуры, а в окружающем мире – объекты, для которых плоскость, прямая, луч являются моделями. личностные – проявлять интерес к изучению темы и желание применять приобретенные знания и умения метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. Задачи урока образовательные: продолжить работу по формированию у учащихся пространственного воображения; научить различать простые геометрические фигуры развивающие: создать условия для развития учебно-познавательной деятельности; вести работу по развитию математической речи, логического мышления, умения анализировать, делать выводы; воспитательные: содействовать формированию положительного отношения к урокам, понимания необходимости знаний; показать практическую значимость математики при решении задач из повседневной жизни; воспитывать культуру поведения учащихся во время работы. Планируемые результаты Учащийся научится распознавать на чертежах геометрические фигуры: плоскость, прямая, луч Основные понятия Плоскость, прямая, свойство прямой, луч Формы организации образовательного пространства на уроке Фронтальная и индивидуальная работы; работа с учебником. Средства обучения Учебник, письменные принадлежности, презентация, компьютер, интерактивная доска, листы самоконтроля; ресурсы сети Интернет: http://school-collection.edu.ru; http://www.mathvaz.ru Методическое пособие по математике 5 класс/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/ ФГОС /Алгоритм успеха/ Используемые технологии Здоровьесберегающая, информационно-коммуникационная, технология сотрудничества Базовый учебник Учебник 5 класс /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир /М.: Вентана-Граф, 2012 Этап урока, продолжительность Деятельность учителя Деятельность учащихся Методы, приёмы, средства обучения Формируемые УУД 1. Организационный, 1 мин Приветствует учащихся, оценивает их готовность к учебной деятельности, мобилизирует внимание. Создать благоприятный психологический настрой на работу. Приветствие, проверка подготовленности к учебному занятию, организация внимания детей. «Ребята, проверьте пожалуйста, все ли у вас готово к уроку?» Выполняют необходимые действия, демонстрируют готовность для работы. Словесный Регулятивные: прогнозирование своей деятельности; Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками Личностные: умение выделять нравственный аспект поведения; самоопределение 2. Мотивация учебной деятельности, 1 мин - Предлагает послушать строки из стихотворения С. Маршака. Пусть каждый день и каждый час

Вам новое добудет.

Пусть добрым будет ум у вас

и сердце добрым будет. - Как вы понимаете эти строки? - Ребята, я желаю вам успешной работы на уроке и думаю, что мы все с вами справимся с заданиями Слушают, объясняют смысл прочитанного четверостишия; смотрят на доску, определяют смысл предстоящего поиска, излагают свои мысли. Метод стимулирования положительной самооценки Познавательные: умение извлекать информацию, обобщать, делать выводы. Коммуникативные: умение слушать, анализировать, излагать свои мысли в устной форме и понимать речь других; Личностные: умение проявлять познавательную инициативу 3. Актуализация знаний, 7 мин - Предлагает решить устно примеры поочередно и вписать правильность ответов в листы самоконтроля в дневнике достижений - Предлагает решить задачу: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113925/?interface=pupil&class=47&subject=16 - ставит проблему -Актуализируют необходимые установки; -выполняют задания и вписывают результаты в листы самоконтроля; -проводят подсчёт баллов за устную работу - анализируют, отвечают на вопросы учителя, предлагают способы решения проблемы Фронтальный опрос с элементами тестирования с применением листа самоконтроля (приложение № 1) (слайды №2-5) из презентации «Устный счет. Арифметические действия» Частично поисковая, исследовательская деятельность; Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; строит свои высказывания, формулирует вывод на основе анализа Регулятивные: выделение и осознание того, что уже пройдено, фиксация индивидуального затруднения, пути решения проблемы; удерживать цель деятельности до получения ее результата; планировать решение учебной задачи; корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; Коммуникативные: умение выражать свои мысли, аргументация; формирование умений совместно с другими детьми оценивать способы решения и делать выводы; находить решение задачи и оценивать полученные результаты. Личностные: применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику. 4. Изучение нового материала, 10 мин - Как вы думаете, какую тему мы сегодня с вами будем изучать? - Организует высказывания, предположения учащихся в отношении того, что и как исследовать; -подводит к тому, что плоскость бесконечна - Предлагает начертить прямую через одну точку, две точки, три точки, 4 точки и сделать вывод -вызывает к интерактивной доске учеников, чтобы продемонстрировать получившееся изображение - дает понятие луча; отрабатывается взаимное расположение изучаемых фигур: пересекаются (не пересекаются) две прямые, прямая и луч, луч и отрезок, отрезок и прямая; точка принадлежит (не принадлежит) прямой, лучу, отрезку. - находят в окружающих предметах плоскость -свободно обмениваются мнениями, делают выводы - в тетрадях чертят прямую, проходящую через две точки, 3 точки, 4 точки делают самостоятельные выводы - Смотрят, выполняют задания , оценивают, делают выводы Частично поисковая, исследовательская деятельность; Презентация «Дм 3 Плоскость. Прямая. Луч» Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; анализ объектов; Регулятивные: формирование умений ставить личные цели деятельности, оценивать полученные результаты; делать выводы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. Личностные: проявление внимания, интереса, желания больше узнать Коммуникативные: умение слушать, анализировать, излагать свои мысли в устной форме согласно речевому этикету и понимать речь других; 5. Физминутка, 2 мин Даёт рекомендации по выполнению. Ведёт счёт. Выполняют гимнастику Здоровьесберегающие Коммуникативные: умение работать по заданию Личностные: формирование ЗОЖ 6. Первичное закрепление изученного материала 6 мин Выявление пробелов первичного осмысления изученного материала, коррекция выявленных пробелов, обеспечение закрепления в памяти детей знаний и способов действий, которые им необходимы для самостоятельной работы по новому материалу. -организует работу с учебником: предлагает устно ответить на вопросы на стр. 29 - решение №85 в тетрадях; к интерактивной доске вызывается 1 ученик - №87, 88, 89 решают всем классом устно - №90,91 – работа в парах - Отвечают на вопросы - Выполняют задания; - учащиеся, которые справились с заданием, записывают своё решение на доске - записывают решение в тетрадь, советуются с соседом по парте - результаты решения записывают в листы самоконтроля Фронтальная работа с классом Индивидуальная работа Работа в парах Познавательные: рефлексия способов и условий действия. Анализ и синтез объектов. Коммуникативные: сотрудничество в поиске и сборе информации; умение точно и грамотно выражать свои мысли; выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принятие коллективного решения. Регулятивные: 7. Закрепление (обеспечение осознанности формируемых знаний и умений), 5 мин Самостоятельная работа (по вариантам) с самопроверкой Выполняют работу; Сверяются с ответами на доске, выставляют баллы в дневнике достижений в листах самоконтроля Индивидуальная самостоятельная работа Познавательные: рефлексия способов и условий действия. Анализ и синтез объектов. Регулятивные: контроль, коррекция, выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция. Коммуникативные: умение выражать свои мысли, аргументация; формирование умений совместно с другими детьми оценивать способы решения и делать выводы; находить решение задачи и оценивать полученные результаты. 8. Рефлексия 2 мин - Дать качественную оценку работы класса и отдельных обучаемых Какая была сегодня тема урока? Какую цель ставили? Достигли цели? Расскажите по схеме, чему научились на уроке: я – знаю я – запомнил я – смог И поставьте себе смайлик – один из 4 Учащиеся отвечают Фронтальная работа с классом Коммуникативные: умение выражать свои мысли, аргументация Личностные: умение оценить свои знания и возможности 9. Домашнее задание, 1 мин Завершается урок. Он пошёл ребятам впрок? Постарались все понять? Учились тайны открывать? Ответы полные давали? На уроке не зевали?» Учитель предлагает дозированное домашнее задание §4, вопросы, №86, 89, 106, доп.111 Учащиеся записывают в дневники домашнее задание Личностные: формирование самооценки на основе критерия успешности учебной деятельности Критерии оценок: 27-32б-«5»; 20-26б- «4»; 16-19б – «3»; меньше 16 б- «2» Всё отлично! Было трудно, Старался, Было скучно… но я разобрался. но многое не понятно.

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План-конспект урока математики в 5 классе по теме ""Плоскость ,прямая, луч"

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«План-конспект урока математики в 5 классе по теме ""Плоскость ,прямая, луч"»

Математика 5 класс

Урок 11.9 Плоскость. Прямая. луч.

Цели деятельности педагога: создать условия для ознакомления с понятиями луч, дополнительные лучи; способствовать развитию умений находить их на чертеже, называть, чертить, формулировать определения.

Предметные: строят прямую, луч; по рисунку называют точки, прямые, лучи.

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, дают адекватную оценку своей учебной деятельности.

Метапредметные:

– регулятивные: составляют план выполнения заданий совместно с учителем;

– познавательные: записывают выводы в виде правил «если … , то …»;

– коммуникативные: умеют уважительно относиться к позиции другого, пытаются договориться.

Ресурсный материал: Виленкин – презентации – урок 9

Ход урока

№ 86, 87,

Виленкин – презентации – урок 9

№ 93 – в тетради только ответы а) 50, б) 28, в) 30, г) 100

Стр 18 № 82, 83.

6. Самостоятельная работа

№ 91, 83

7. Рефлексия.

а)Сколько отрезков на рисунке? Назовите их.

б) Как можно обозначить прямую?

в) сколько лучей на рисунке? Назовите их.

8. Итоги урока

Домашнее задание

П.3, №№ 102, 105, 106 (в,г)

multiurok.ru

План-конспект урока по геометрии (5 класс) на тему: Плоскость. Прямая. Луч.

Тема: Плоскость. Прямая. Луч. ( Дата 19.09 Класс 5а )

Тип урока: изучение нового материала

Цели:

Предметные

- познакомить учащихся с геометрическими фигурами : плоскость. прямая. луч ;

- научить распознавать на рисунках эти фигуры, а в окружающем мире - объекты, для которых плоскость. прямая. луч являются моделями.

Личностные

- проявлять интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения.

Метапредметные

- формировать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни.

Планируемые результаты: учащиеся научаться распознавать на чертежах геометрические фигуры: плоскость. прямая. луч.

Основные понятия: плоскость. прямая. луч.

Организационная структура урока.

Организационный этап.

Ну-ка, проверь, дружок!

Готов ли ты начать урок?

Всё ль на месте? Всё ль в порядке?

Книжка, ручка и тетрадка…

Проверили? Вот здорово!

К уроку всё готово!

2 Активизация знаний обучающихся.

Верным помощником на уроке у нас будет самая маленькая геометрическая фигура

"Весёлая точка".

№1 Прочитайте числа: 180000509, 300001700, 608600005003(фронтально)

№2 Какое число нужно вписать в последнюю клетку?(индивидуально по цепочке)





№3 Выразите в дециметрах: 50 см, 230 см, 67 м, 800 м. (фронтально)

Выразите в метрах : 600 см, 30 дм, 2 км, 12000 мм.

3. Мотивация урока. Анаграммы. Просмотр презентации.

Расшифруйте слова: КОСТЬПЛОС, МАЯПРЯ, РЕЗООТК, КАТОЧ, ЧУЛ, ТКИНИ.

-Это слова"плоскость", «прямая», «отрезок», «точка», «луч», «нитки».

-Все ли расшифрованные слова вам знакомы?

-А где вы с ними встречались?

(На уроке математики, а нитки на уроке труда).

-Какое слово лишнее?

(Нитки. Они не относятся к уроку математики).

-Но все эти слова сегодня помогут нам сделать открытие.

Сообщение темы и цели урока.

-Рассмотрите фигуры на доске.

- Какую из этих фигур вы уже знаете?(отрезок)

- В какие группы фигуры можно объединить?

(В ходе рассуждения можно разбить на 3 группы: мы рассмотрим «отрезки» )

-Но возникает проблема: куда можно отнести фигуры 1, 3 и 4?

4. Изучение нового материала.

- понятие плоскости (с. 27-28 рассмотреть на окружающих примерах)

- Сравните фигуры с уже известными нам отрезком

-Что можно сказать?

-Можно ли эту фигуры назвать отрезком? Почему?

-Тогда давайте выполним одну операцию.

-В руках у меня 2 катушки тесьмы. Мы раздвигаем их в разные стороны.

-Что заметили?

(Это прямая линия, только в воздухе)

-Можно ли её продолжить в обоих направлениях?

-А эту прямую можно изобразить на доске?

(Чертим на доске, а дети в тетради).

А

а

В

Без начала и без края линия прямая,

Хоть 100 лет по ней идти,

Не найдёшь конца пути.

(Эта геометрическая фигура - прямая)

- У людей есть имена, у животных клички.

-А прямую линию можно обозначить одной или двумя буквами.

- Предложите имя прямой линии.

Вывод: У прямой линии нет ни начала, ни конца.

Мы можем изобразить только маленькую часть прямой линии. Её можно продолжить.

-Наша Весёлая Точка поможет нам ещё поработать с прямой линией.

-Поставьте точку, проведите через неё прямую линию.

-Можно ещё провести линию через эту точку?

-Сколько прямых линий можно провести через одну точку?

-Поставьте 2 точки. Через эти точки проведите прямую линию. Можно ли ещё провести?

А К

Вывод: Через одну точку можно провести сколько угодно линий, а через 2 точки – только одну.

-Теперь нашу прямую линию я разрежу.

(К месту разреза прикреплю Солнышко).

-Что получилось?

-На что похоже?

(Луч солнца)

О новой фигуре разносится весть

Конца пусть в ней нет,

Начало-то есть!

И солнце, тихонько взойдя из-за туч,

Сказало: «Друзья, назовём его луч!»

-Можно ли продолжить луч со стороны разреза?

(Нет, мешает круг и нечего продолжать)

-А с другой стороны?

(Можно продолжить до бесконечности)

СРАВНИТЕ: Луч и прямую линию.

(Прямую линию можно продолжить в обе стороны, а луч только в одну. Луч имеет начало)

-Начертите луч на доске и в тетради

-Луч обозначается двумя прописными буквами.

На первом месте всегда указывается начало луча.

-Поставьте точку, проведите луч, а ещё можно провести из этой точки, ещё…

-Какие лучи бывают?

(Солнечные лучи, лампа, фонарик и т.д.)

Вывод: Луч – это прямая линия, ограниченная с одной стороны. Из одной точки можно провести бесконечное множество лучей.

-У луча я отрезаю ту часть, которую можно продолжить…и прикреплю ещё одну точку.

-Что получилось?

(Отрезок)

-Линия, ограниченная с двух сторон.

СРАВНИТЕ: Луч и отрезок.

-У луча есть только начало, а отрезок имеет и начало и конец.

-Можно отрезок изобразить на доске и в тетради?

Точки две поставь в тетради,

Чтоб потом нарисовать между ними

Под линеечку – прямую,

И окажется, мой друг,

Что отрезок вышел вдруг,

Только точкам имена дать ты

Не забудь!

-Отрезок обозначается двумя буквами, но порядок при чтении и записи не имеет значения.

Вывод: Отрезок – это прямая, ограниченная с двух сторон.

-Что нового узнали об этих фигурах?

Вывод: Луч, прямая – это геометрические фигуры.

Работа с учебником $ 4 с.17-28.

5. Физкультминутка.

Раз, два, три, четыре, пять,-

Все умеем мы считать,

Отдыхать умеем тоже,

Руки за спину заложим,

Голову поднимем выше

И легко – легко подышим,

Раз – подняться, потянуться,

Два – согнуться, разогнуться,

Три – в ладоши три хлопка,

На четыре – руки шире,

Пять – руками помахать,

Шесть – за парту тихо сесть.

6. Первичное закрепление нового материала.

(На доске изображены геометрические фигуры)

-Найдите отрезок, луч, прямую.

-Обоснуйте свой ответ.

-Можно ли сказать, что они пересекающиеся?

-А могут ли они пересечься?

Учебник: №85, 87(устно), 88(устно), 90, 91 - фронтально

Рабочая тетрадь: № 32, 34, 35, 36 - индивидуально(обучающая самостоятельная работа)

№ 33- работа в парах

Повторение: № 105

7. Обучающая самостоятельная работа.

8. Домашнее задание.

На дом вам будет дано следующее задание: $ 4, № 86, 89, 106, доп. № 111.

9. Подведение итогов урока. Рефлексия.

Вопросы : 1-7 с. 29.

- Соедините названия фигуры с фигурой.

Подберите правильное название.

ОТРЕЗОК ЛУЧ ПРЯМАЯ линия ПЛОСКОСТЬ

ПРЯМАЯ линия – не имеет начала и конца; можно обозначать одной или двумя буквами; через одну точку можно провести сколько угодно линий, через две – только одну.

ЛУЧ- прямая, ограниченная с одной стороны; продолжать можно только в одну сторону; из одной точки можно провести сколько угодно лучей; лучи бывают разные.

ОТРЕЗОК – прямая линия, ограниченная с двух сторон; на одной прямой может быть несколько отрезков; любую прямую можно превратить в отрезок.

ПЛОСКОСТЬ - воображаемая геометрическая модель; модели части плоскости: тетрадь, крышка стола, пол, стены, поле, море и т.д. Плоскость бесконечна, её нельзя изобразить.

Нарисовать свое настроение в виде солнышка в конце урока. «Лестница успеха».

-Вы сегодня дружно и творчески работали (Оценивается работа обучающихся).

-Спасибо всем! Урок окончен.

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Конспект урока математики для 5 класса на тему "Плоскость. Прямая."

Конспект урока по «Математике»

Учитель: Маркова Т.С.

Класс: 5

Урок: № 12

Тема: Плоскость. Прямая.

Цель:

сформировать понятие плоскости,

научить находить и называть прямую на чертеже,

научить строить прямую по двум точкам;

контроль ЗУН по теме «Отрезок».

Оборудование, наглядные пособия: интерактивная доска, мультимедиа презентация, ПК, карточки с заданиями, циркуль, линейка, цветные мелки.

Тип урока: комбинированный

Методы: словесный, наглядно-демонстрационный

План урока

Организационный момент (2 мин) Самостоятельная работа (10 мин) Устная работа (7 мин) Изучение нового материала (7 мин) Физкультминутка (2 мин) Закрепление (7 мин) Повторение (5 мин) Итоги урока (3 мин) Домашнее задание ( 2 мин)

Ход урока

Организационный момент

Обсуждение вопросов по домашнему заданию, проверка ответов.

Самостоятельная работа

С – 2. Отрезок, многоугольник

Вариант 1.

№ 1. Выразите:

В сантиметрах: 5дм 8см; В метрах: 88км 5м; В дециметрах и сантиметрах: 905см

№ 2. Начертите отрезок АВ = 9см 5мм и отметьте на нем точки С и D так, что АС = 4см 5мм, DВ = 2см. Чему равна длина отрезка СD?

№ 3. Начертите пятиугольник АВСDЕ. Проведите отрезок АС. Назовите все образовавшиеся многоугольники.

Вариант 2.

№ 1. Выразите:

В миллиметрах: 7см 9мм; В метрах: 6км 45м; В метрах и сантиметрах: 809см

№ 2. Начертите отрезок АВ = 9см 5мм и отметьте на нем точки С и D так, что АD = 3см, ВС = 5см 5мм. Чему равна длина отрезка СD?

№ 3. Начертите пятиугольник АВСDЕ. Проведите отрезок ВD. Назовите все образовавшиеся многоугольники.

Устные упражнения

№ 73. Геологи 4ч летели на вертолете со скоростью 80 , а затем ехали верхом 2ч со скоростью 12. Какой путь проделали геологи за это время?

Решение:

(км) – геологи летели на вертолете; (км) – геологи ехали верхом; (км) – весь путь, проделанный геологами;

Ответ: 344 км.

№ 85. Заполните таблицу:

Уменьшаемое 37 49 38 54 __ Вычитаемое 17 20 19 23 Разность 35 39 17

№ 62. Автобус шел 2ч со скоростью 45, и 3ч со скоростью 60. Какой пуь прошел автобус за эти 5ч?

Решение:

(км) – автобус проехал за первые 2ч; (км) – проехал автобус за оставшиеся 3 ч; (км) – весь путь, проделанный автобусом;

Ответ: 270 км.

Изучение нового материала.

Сообщение темы урока (учащиеся записывают тему в тетради).

Ещё раз прочитайте тему и скажите, о чем мы сейчас будем говорить? (О плоскости.) Правильно. Запишите первый пункт плана.

Слайд 2

1) Плоскость.

Прочитайте о плоскости в тексте учебника.

Ответьте на вопросы:

а) Какие предметы дают нам представление о плоскости?

б) Чем отличаются эти предметы от плоскости?

в) Какую важную мысль мы должны запомнить? (У плоскости нет края. Она безгранично простирается в любом направлении, заданном на этой плоскости.)

Запишите это в тетради.

Слайд 3

2) Прямая.

Учащиеся читают учебник и выполняют соответствующий чертёж, учитель показывает у доски:

а) начертим отрезок АВ;

б) продолжим по линейке в обе стороны;

в) получили новую фигуру – прямую, которая обозначается «прямая АВ» или «прямая ВА».

Что мы должны знать о прямой?

1. Через любые две точки проходит единственная прямая.

2. Прямая не имеет концов.

3. Прямая неограниченно продолжается в обе стороны.

Слайд 4

Рассмотрим чертеж:

Какая фигура изображена на рисунке? Прямая МN. Что вы скажете о точках А, В, С, D? (Точки А, С лежат на прямой.) Как проверить, лежит ли на прямой MN точка D? Точка В? – продлить прямую и посмотреть, попадут ли эти точки на продолжение прямой.

Рассмотрите рисунок 13. Какие фигуры изображены на рисунке? ( прямые АВ и CD.)

Принадлежит ли точка М прямой АВ? Да Прямой CD? Да Говорят так: «Прямые АВ и CD имеют одну общую точку, а следовательно, такие прямые называются пересекающимися».

– Попробуйте сами сформулировать ответ на вопрос: «Какие прямые называются пересекающимися?».

Если две прямые имеют одну общую точку, то говорят, что они пересекаются.

Физкультминутка.

6. Закрепление.

№ 75. Отметьте в тетради точки С и D и проведите прямую СD. Отметьте на отрезке СD точку М. Лежит ли эта точка на прямой СD? Да, лежит.

№ 77. (устно) Какие из точек, обозначенных на рисунке, лежат на прямой АВ, а какие точки на ней не лежат?

Лежат на прямой: А, К, В.

Не лежат на прямой: С, D, Е, Р.

№ 79. Отметьте точки А и В на расстоянии 2 см друг от друга. Проведите через эти точки прямую и отложите на ней отрезок АС длиной в 5 см так, чтобы точки В и С были по разные стороны от точки А. Есть ли на прямой точка, находящаяся от точки А на расстоянии 1 см?

№ 80. На сколько частей делят плоскость две пересекающиеся прямые? На 4 части

7. Повторение

90, 94 – выполняется самостоятельно с последующей проверкой соседями по парте.

№ 90. Начертите отрезки МР, РК, КС такие что: МР = 3см, РК = 2см 5мм и КС = 4см 8мм.

№ 94. Запишите цифрами число:

Один миллион двести восемьдесят тысяч восемь; 1 280 008 Один миллиард одна тысяч пятнадцать; 1 000 001 015 Двадцать миллиардов двести три миллиона сорок тысяч триста пятьдесят; 20 203 040 350 Триста миллиардов пятьдесят миллионов восемьдесят три тысячи пять. 300 050 083 005

Дополнительные задания*:

№ 87. Может ли сумма двух чисел равняться разности этих же чисел?

8. Итог урока.

1. Ролевая игра.

Учитель: Сейчас к нам гости придут. («Главных героев» можно посадить за последние парты, чтобы они присутствовали на уроке. После записи домашнего задания «Отрезок», «Плоскость», «Прямая», выходят к доске.)

Плоскость: Я – Плоскость. Здравствуйте. Расскажите, что вы узнали обо мне. (Дети поднимают руки, «Плоскость» их спрашивает.)

Прямая: Здравствуйте, я – Прямая. (Спрашивает класс о себе).

Отрезок: Я – Отрезок, пришел к вам в гости. Здравствуйте.

Учитель: Что общего между отрезком и прямой? (Обозначается двумя буквами, через две точки можно провести только один отрезок и только одну прямую.)

– Чем отличается отрезок от прямой? (Отрезок имеет два конца, а прямая не имеет концов. Отрезок не может продолжаться в обе стороны, а прямая неограниченно продолжается в обе стороны.)

2. Сообщение оценок.

9. Домашнее задание:

п. 3 (до определения луча) читать, определения учить; № 100, 104, 105, 106 (в, г).

Решение домашнего задания:

№ 100. Начертите прямую и отметьте 3 точки, не лежащие на этой прямой, и 4 точки, лежащие на ней. Обозначьте точки буквами.

№ 104. Останкинская телевизионная башня в Москве состоит из железобетонной опоры высотой 384м и металлической части, которая короче этой опоры на 229м. Найдите высоту телевизионной башни.

Решение:

384 – 229 = 155 (м) – высота металлической части телевизионной башни; 384 + 155 = 539 (м) – высота телевизионной башни.

Ответ: 539м.

№ 105. Мотоциклист проехал расстояние от одного города до другого за 3ч, двигаясь со скоростью 54. Сколько времени потребуется мотоциклисту на обратный путь, но уже по другой дороге, если она длиннее первой на 22 км, а его скорость будет меньше прежней на 8?

Дано:

t 1 =3ч,

V 1 =54,

S 2 S 1 на 22 км

Решение:

S 1 =t 1 V 1

(км) – S 1 ;

S 2 =S 1 +22

(км) – S 2 ;

V 2 V 1 на 8,

Найти:

t 1 =?ч

V 2 =V 1 – 8

() – V 2 ;

t 2 =S 2 :V 2

(x) – t 2

Ответ: 4 часа.

№ 106 вг. Выполните действия:

в)

г)

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